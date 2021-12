Wilder Unfall: Alkolenkerin kracht in Radarbox

Kurz vor 6 Uhr wurden die Einsatzkräfte in Hirtenberg alarmiert. Beim Eintreffen am Unfallort war die 46-Jährige aber bereits selbstständig aus dem Unfallwrack geklettert. Kurz zuvor war sie mit knapp einer Promille von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Radarbox am Straßenrand gekracht. Das Auto dürfte dadurch ausgehoben worden sein, überschlug sich und blieb am Dach liegen. Die Lenkerin überstand den Unfall unverletzt, muss nun aber mit Anzeigen rechnen.