Feuerwehren in OÖ: 738 Tage für Corona-Einsätze

„Nachdem sich die Wetterlage stabilisiert hatte, kehrte über den Herbst kurz Ruhe ein. Doch im aktuellen Quartal stiegen wegen Schnee und Eis die 122-Anrufe wieder“, blickt Landes-Feuerwehrkommandant Robert Mayer auf ein turbulentes Jahr für die Florianijünger zurück. Knapp 94.000 Mitglieder rücken immer aus, wenn Hilfe benötigt wird oder auch Not am Mann ist. So wie während der Pandemie; auch hier ist die Feuerwehr im Einsatz. Im vierten Quartal leisteten 700 Mitglieder rund 5900 Einsatzstunden im Rahmen der Pandemiebekämpfung – das sind 738 Arbeitstage.