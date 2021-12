Damen-Weltcup ist im Anflug auf die Alpenarena

Im Jahr 2007 fand letztmals ein Weltcup-Skispringen in der Villacher Alpenarena statt. Damals gewann bei beiden Herren-Bewerben Lokalmatador Thomas Morgenstern. Nach 15 Jahren könnte es kommende Saison das große Comeback geben - allerdings mit den weltbesten Damen. Weil das Programm in der Ramsau mit den gleichzeitigen Bewerben der Nordischen Kombinierer an nur einem Wochenende eng wurde, sucht der ÖSV einen Ersatz-Standort. „Im Verband sind die Weichen gelegt - die Gespräche, ob es durchführbar ist, laufen“, betont Kärntens Verbands-Chef Dieter Mörtl.