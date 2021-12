Dreiste Einbrecher stahlen „Fluchtauto“ für Tresor

Wagen mit Anhänger ermöglicht Abtransport

Fix ist nur, dass die Täter danach gleich in die Garage der Firma eingebrochen sind. Sie schlugen dazu eine Plexiglasscheibe des Tores ein, danach konnten sie dieses problemlos öffnen. Nachdem die Unbekannten auch dort zunächst Bargeld aus Geldkassetten einsteckten, entdeckten sie in einem aufgebrochenen Kasten einen Autoschlüssel. An das dazu passende Fahrzeug befestigten sie einen ebenfalls erbeuteten Anhänger, auf den sie den Safe luden. Danach traten sie in dem Wagen die Flucht an.