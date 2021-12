Influencerin muss 181 Millionen Euro Strafe zahlen

Eine bekannte chinesische Influencerin muss wegen Steuerhinterziehung rund 1,3 Milliarden Yuan (181 Millionen Euro) Strafe zahlen. Wie die Behörden am Montag mitteilten, hat die 36-jährige Huang Wei, die im Internet als „Livestream-Königin“ Viya bekannt ist, in den Jahren 2019 und 2020 Steuern in Höhe von 643 Millionen Yuan hinterzogen, indem sie dem Fiskus Einkünfte verschwieg und falsche Steuererklärungen abgab.