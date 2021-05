Uraltes Gedicht zerstört 30 Mrd. Dollar Börsenwert

Er löschte das uralte Gedicht von seiner Social-Media-Seite und postete stattdessen die Erklärung. Darin beteuerte er, das Gedicht sei in Richtung der Konkurrenz gerichtet und keinesfalls als Kritik an der Regierung unter Präsident Xi Jinping zu verstehen gewesen. Dem Kurs der an der Hongkonger Börse gelisteten Aktien half die Erklärung nicht mehr: Der Preis je Anteil rasselte in der letzten Woche von 282 auf 244 Dollar hinab.