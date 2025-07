Hauptprozess im Fall Anna (12) ab 25. September

Übergriffe in Hotel und im Stiegenhaus

Die Gruppe soll das Mädchen in Wien-Favoriten zwischen März und Juni 2023 in zig Angriffen zum Geschlechtsverkehr genötigt sowie ihre sexuelle Selbstbestimmung verletzt haben. Die Übergriffe sollen unter anderem in einem Hotel und einem Stiegenhaus stattgefunden haben. Anna soll dabei mehrmals „Nein“ gesagt haben, doch fühlte sie sich laut Anklage aufgrund der Gruppengröße zu eingeschüchtert, um den Handlungen etwas entgegenzusetzen. Mit ihren zwölf Jahren sei sie den Beschuldigten körperlich weit unterlegen gewesen. Sie hatte Angst vor der Gruppe.