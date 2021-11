Influencer wollen mit Respekt behandelt werden

In einer zweiten Stufe will man dann „die Wertigkeit des Influencer-Jobs“ in den Fokus rücken, schreiben die Initiatoren in ihrer Presseaussendung. Der Slogan dafür soll „Respect Me - I am a person of business“ lauten. Hintergrund: „Creators sind mit die stärksten Markenbotschafter der Moderne - es wird Zeit, sie auch so zu behandeln.“ sagt Tavassoli. Diese Botschaft soll auch die dritte und letzte Phase der Kampagne vermitteln, in der Manager, Werbeagenturen und Marken „dem Arbeitsaufwand von Influencern durch Erfolgsstorys ein Ausrufezeichen setzen“ sollen.