Dramatische Befreiungsaktion fand ein Happy End

Es waren dramatische Minuten, die der Landwirt im Mai erlebte. Eigentlich sollten die Kühe am Freihof in Jenbach einzeln nach ihrem Aufenthalt auf der Weide in den Stall gelassen werden. „Für eine ruhige Einordnung des Viehs werden immer nur ein paar Stück in den Stall eingelassen und dann wird die Stalltür zur Hälfte geschlossen“, erklärt Guggenbichler. Die trächtige Kuh „Zirm“ konnte aber offensichtlich keine Minute länger auf ihr Kraftfutter warten.