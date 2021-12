„Verdopplungszeit ist ein massives Problem“

Während die Bundesregierung die Corona-Maßnahmen für die Weihnachtsfeiertage lockert, denkt Richard Greil an die kommenden Herausforderungen durch die Ausbreitung der neuen Corona-Variante – genannt Omikron. „Grundsätzlich wird die neue Variante Delta in kürzester Zeit verdrängen, das sehen wir bereits in anderen Ländern. Omikron hat zudem die kürzeste Verdopplungszeit aller bisherigen Varianten. Dabei geht es um die Anzahl der Infektionen, die eine infizierte Person auslösen kann. Und diese liegt bei 1,8 Tage. Heißt: Eine infizierte Person wird sechs weitere anstecken. Ein Grund dafür ist die hohe Konzentration der Viruslast in den Nasen-Schleimhäuten.“