Gerry Foitik: „Am Anfang verschärfte Maßnahmen“

Es drohen also schwierige Wochen und Monate?

Die Intensivstationen sind noch sehr belastet. Wenn Omikron so schnell kommt wie in England, Schottland oder Dänemark, dann wird der fünfte Lockdown vor der Türe stehen. Die Alternative ist, dass man nichts macht. Das wäre eine Bankrotterklärung gegenüber dem Virus. Und hätte enorme Kollateralschäden. Menschenleben.