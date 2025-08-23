Holz-Unterstand ging bei Bauernhof in Flammen auf

Zu einem Brand der Alarmstufe zwei sind in der Nacht auf Samstag 95 Feuerwehrleute zu einem Bauernhof in Schleedorf (Salzburg) ausgerückt. Ein mit Holz befüllter Unterstand hatte aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Für die Löscharbeiten wurde Wasser von einem Teich angesaugt.