Holz-Unterstand ging bei Bauernhof in Flammen auf

Zu einem Brand der Alarmstufe zwei sind in der Nacht auf Samstag 95 Feuerwehrleute zu einem Bauernhof in Schleedorf (Salzburg) ausgerückt. Ein mit Holz befüllter Unterstand hatte aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Für die Löscharbeiten wurde Wasser von einem Teich angesaugt.
Alarmiert wurde die Feuerwehr um 0.44 Uhr. Erst kurz vor sechs Uhr in der Früh konnte der Einsatz beendet werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.
Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren von Schleedorf und Köstendorf und die Löschzüge Tannham und Obernberg mit insgesamt sechs Fahrzeugen.
