Grünauer Erfolgslauf schon wieder gestoppt

Wals-Grünau kassierte gegen Kitzbühel am Samstagnachmittag vor heimischer Kulisse die erste Pleite. „Wir haben viel probiert, aber vor dem Tor teilweise die falschen Lösungen gefunden“, seufzte Trainer Christoph Knaus nach dem 1:2. Der Anschlusstreffer für die Flachgauer fiel erst in der Nachspielzeit, als Kapitän Thomas Pertl einen Elfmeter im Nachsetzen per Kopf verwandeln konnte. „Grundsätzlich finde ich, dass wir gut in die Partie gekommen sind. Dann ist Kitzbühel stärker geworden. Ich finde, wir haben die Durchschlagskraft vermissen lassen“, erklärte Knaus.