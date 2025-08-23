Vorteilswelt
1:2 gegen Kitzbühel

Grünauer Erfolgslauf schon wieder gestoppt

Salzburg
23.08.2025 19:34
Wals-Grünau-Trainer Christoph Knaus.
Wals-Grünau-Trainer Christoph Knaus.(Bild: Tröster Andreas)

Wals-Grünau kassierte im dritten Spiel die erste Niederlage. Westliga-Partie gegen Kitzbühel ging daheim mit 1:2 verloren. Im letzten Drittel fehlte die Entschlossenheit. Kuchl zog Auswärtsmatch dank Austria-Leihgabe spät.

Wals-Grünau kassierte gegen Kitzbühel am Samstagnachmittag vor heimischer Kulisse die erste Pleite. „Wir haben viel probiert, aber vor dem Tor teilweise die falschen Lösungen gefunden“, seufzte Trainer Christoph Knaus nach dem 1:2. Der Anschlusstreffer für die Flachgauer fiel erst in der Nachspielzeit, als Kapitän Thomas Pertl einen Elfmeter im Nachsetzen per Kopf verwandeln konnte. „Grundsätzlich finde ich, dass wir gut in die Partie gekommen sind. Dann ist Kitzbühel stärker geworden. Ich finde, wir haben die Durchschlagskraft vermissen lassen“, erklärte Knaus.

Nach einem spielfreien Wochenende und zwei Siegen davor stehen die Grünauer jetzt bei sechs Punkten und drei Spielen. „Die Liga ist sehr ausgeglichen, wo die Tagesform, das Momentum, dort und da das Spielglück entscheidet“, weiß Knaus, dass kein Spiel einfach wird.

Kuchl musste in der vierten Runde auswärts beim bis dato sieglosen Kufstein ran. Die Tennengauer bleiben auch nach diesem Gastspiel unbesiegt und lachen vor den Sonntagsspielen von Platz zwei. Denn durch den Goldtreffer von Austria-Salzburg-Leihgabe Nico Schiedermeier kurz vor Schluss holten sie sich noch den Auswärtssieg. Ein schöner Freistoß des 22-Jährigen aus rund 25 Metern sorgte für den Dreier.

Regionalliga West: Wals-Grünau – Kitzbühel 1:2 (0:1). Tore: Pertl (92. Elfmeter); Ritter (37.), Spak (64.). – Rote Karte: Notdurfter (K, 91., Torraub). – Kufstein – Kuchl 0:1 (0:0). Tor: Schiedermeier (89.).

