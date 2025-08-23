Richard Mader führt ab sofort Treffpunkt Leogang

Nach 20 Jahren an der Spitze hat Gerald Reis die Obmannschaft der Leoganger Wirtschaft „Treffpunkt Leogang“ abgegeben. Bei der Jahreshauptversammlung Ende August wurde Richard Mader zum neuen Obmann gewählt. Auch weitere Funktionen im Vorstand wurden neu besetzt.
Andrea Ladinig wurde zur Obmann-Stellvertreterin gewählt, Tamara Hirschbichler übernimmt die Funktion als Kassierin von Manfred Riedlsperger. Da sich kein Nachfolger fand, bleibt Alfred Rohrmoser Schriftführer. Elke Riedlsperger und Edwin Hirk wurden als Rechnungsprüfer bestätigt.
Neben den Neuwahlen gab es auch einen Rückblick auf zentrale Projekte der vergangenen Jahre, etwa die Einführung der „Treffpunkt Leogang“-Gutscheine statt Sachpreisen beim Weihnachtsgewinnspiel, die Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit sowie den Ausbau des Wirtschaftsfests.
