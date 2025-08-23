Vorteilswelt
Neuer Obmann

Richard Mader führt ab sofort Treffpunkt Leogang

Salzburg
23.08.2025 16:00
Im Vorstand gab es einige Änderungen: v.l.: Manfred Riedlsperger, Andrea Ladinig, Richard Mader, ...
Im Vorstand gab es einige Änderungen: v.l.: Manfred Riedlsperger, Andrea Ladinig, Richard Mader, Alfred Rohrmoser, Elke Riedlsperger, Gerald Reis, Tamara Hirschbichler(Bild: zVg)

Nach 20 Jahren an der Spitze hat Gerald Reis die Obmannschaft der Leoganger Wirtschaft „Treffpunkt Leogang“ abgegeben. Bei der Jahreshauptversammlung Ende August wurde Richard Mader zum neuen Obmann gewählt. Auch weitere Funktionen im Vorstand wurden neu besetzt.

0 Kommentare

Bei der Jahreshauptversammlung der Leoganger Wirtschaft „Treffpunkt Leogang“ wurde Ende August ein neuer Vorstand gewählt. Gerald Reis übergab nach 20 Jahren die Obmannschaft an Richard Mader.

Andrea Ladinig wurde zur Obmann-Stellvertreterin gewählt, Tamara Hirschbichler übernimmt die Funktion als Kassierin von Manfred Riedlsperger. Da sich kein Nachfolger fand, bleibt Alfred Rohrmoser Schriftführer. Elke Riedlsperger und Edwin Hirk wurden als Rechnungsprüfer bestätigt.

Neben den Neuwahlen gab es auch einen Rückblick auf zentrale Projekte der vergangenen Jahre, etwa die Einführung der „Treffpunkt Leogang“-Gutscheine statt Sachpreisen beim Weihnachtsgewinnspiel, die Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit sowie den Ausbau des Wirtschaftsfests.

