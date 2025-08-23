Salzburg kommt im Dosen-Derby unter die Räder

Während die Münchner den Turbo zündeten, wurden die Beine des Eishockey-Meisters immer schwerer. Rieder (46.) in Überzahl und McKenna (51.), ebenfalls mit einem Mann mehr, sorgten für die Vorentscheidung. Doppelpacker Yasin Ehliz (52./58., PP) setzte schließlich den Deckel auf die Partie und schoss die Salzburger damit endgültig auf Rang vier beim diesjährigen Red Bulls Salute am Zeller See.



Tore:

1:0 (8.) Bourke (PP), 2:0 (9.) Lewington (PP), 2:1 (18.) Brooks, 2:2 (21.) Fontaine (PP), 2:3 (46.) Rieder (PP), 2:4 (51.) McKenna (PP), 2:5 (52.) Ehliz (PP), 2:6 (58.) Ehliz (PP).

Hoffen auf Rückkehrer

Salzburg kassierte in vier Pre-Season-Partien gegen Kosice (2x), gestern gegen Zug und heute gegen München vier Niederlagen. Ein Erfolgserlebnis vor dem Pflichtspielauftakt in der Champions Hockey League kommende Woche blieb somit aus. „Das interessiert uns aber nicht wirklich. Wir schauen auf unser Spiel, die Abläufe und das System. Das hat uns in beiden Partien gut gefallen“, zog Viveiros ein positives Fazit nach dem intensiven Wochenende im Pinzgau. Was Hoffnung macht? Mit Peter Schneider und Peter Hochkofler kehren zwei Cracks definitiv zurück. Bei Nash Nienhuis stehen am Montag finale Untersuchungen an. Da soll auch Mario Huber operiert werden. Der Tiroler wurde unter der Woche von einem Puck im Gesicht getroffen und fällt, wie berichtet, wochenlang aus.