Grödig baut günstige Wohnungen selbst

Bürgermeister Herbert Schober ist bekannt dafür, dass er eigene Wege geht. So auch im Wohnbau. Mit der gemeindeeigenen Wohnbaugesellschaft packt er gerade ein neues Projekt im Zentrum an. Ein kleines Wohnhaus mit drei günstigen Wohnungen wird entstehen. „Mehrere Baufirmen haben Angebote abgegeben. Und die Preise waren bei allen sehr interessant“, ist der Ortschef überrascht. Er hatte nicht damit gerechnet, dass es so günstig geht, denn „vielleicht kommen wir bei den Errichtungskosten auf unter 3000 Euro pro Quadratmeter.“