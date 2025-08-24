Diese Spielerinnen könnten eine Ära prägen

Mit dem Einstieg von Red Bull in den Frauenfußball hat eine neue Ära begonnen. Das erste Bundesliga-Spiel ist mit dem 2:0-Erfolg über Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen gelungen. Sonntag (14) wartet gegen Altach die Heimpremiere in der Akademie in Liefering. „Wir wollen die positive Energie mitnehmen. Es wird sicher ein Highlight“, sagt Trainer Dusan Pavlovic.