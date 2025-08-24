Vorteilswelt
Erstes Heimspiel

Diese Spielerinnen könnten eine Ära prägen

Salzburg
24.08.2025 05:00
Großes Talent: Sara Grabovac.
Großes Talent: Sara Grabovac.(Bild: GEPA)

 Die Frauen von Red Bull Salzburg sind gut in die erste Saison gestartet. Die „Krone“ zeigt, welche Spielerinnen Alleinstellungsmerkmal haben und in die Geschichte eingehen könnten.

Mit dem Einstieg von Red Bull in den Frauenfußball hat eine neue Ära begonnen. Das erste Bundesliga-Spiel ist mit dem 2:0-Erfolg über Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen gelungen. Sonntag (14) wartet gegen Altach die Heimpremiere in der Akademie in Liefering. „Wir wollen die positive Energie mitnehmen. Es wird sicher ein Highlight“, sagt Trainer Dusan Pavlovic.

Als Coach des ersten Bullen-Frauen-Teams geht er in die Geschichtsbücher ein. Einige Spielerinnen sind Kandidatinnen, sich ebenfalls unvergesslich zu machen.

Lesen Sie auch:
2:0 in Linz
Perfektes Debüt: Bullen-Damen siegen beim Auftakt
16.08.2025
Erstes Ligaspiel
Start in neue Ära bei Bullen: „Wir sind bereit“
16.08.2025

Lucia Orkic: Die Mittelfeldspielerin ist die Kapitänin. Es liegt also auf der Hand, dass sie viel im Rampenlicht stehen wird.

Greta Spinn: Die 18-Jährige hat das allererste Pflichtspieltor für die Salzburg-Frauen erzielt. Damit ist ihr ein Platz in den Geschichtsbüchern sicher.

Vina Crnoja: Traf im Cup einmal und auch beim Liga-Auftakt ebnete sie den Weg zum Sieg. Die Stürmerin könnte sich in den kommenden Wochen zur Goalgetterin Nummer eins der Salzburgerinnen entwickeln.

Vina Crnoja.
Vina Crnoja.(Bild: Andreas Schaad - FC Red Bull Salzburg Women)
Erste Tor: Greta Spinn.
Erste Tor: Greta Spinn.(Bild: Bernd Feil - FC Red Bull Salzburg Women)
Lucia Orkic.
Lucia Orkic.(Bild: Tröster Andreas)
Aktuell noch verletzt: Alessia Pamminger.
Aktuell noch verletzt: Alessia Pamminger.(Bild: Tröster Andreas)

Sara Grabovac: Die Mittelfeldspielerin war von Anfang an beim Projekt Frauenfußball von Red Bull dabei. Trotz ihres jungen Alters von erst 16 Jahren zählt sie zum Stammpersonal. Eine große Karriere scheint für die Salzburgerin vorprogrammiert.

Alessia Pamminger: Fehlt zwar noch einige Wochen verletzt, dennoch ein Name, den man sich merken sollte. Wie bei Grabovac wird der SSM-Schülerin viel Talent nachgesagt.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Salzburg

