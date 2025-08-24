Diese Spielerinnen könnten eine Ära prägen

Die Frauen von Red Bull Salzburg sind gut in die erste Saison gestartet. Die „Krone“ zeigt, welche Spielerinnen Alleinstellungsmerkmal haben und in die Geschichte eingehen könnten.
Mit dem Einstieg von Red Bull in den Frauenfußball hat eine neue Ära begonnen. Das erste Bundesliga-Spiel ist mit dem 2:0-Erfolg über Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen gelungen. Sonntag (14) wartet gegen Altach die Heimpremiere in der Akademie in Liefering. „Wir wollen die positive Energie mitnehmen. Es wird sicher ein Highlight“, sagt Trainer Dusan Pavlovic.
Als Coach des ersten Bullen-Frauen-Teams geht er in die Geschichtsbücher ein. Einige Spielerinnen sind Kandidatinnen, sich ebenfalls unvergesslich zu machen.
Lucia Orkic: Die Mittelfeldspielerin ist die Kapitänin. Es liegt also auf der Hand, dass sie viel im Rampenlicht stehen wird.
Greta Spinn: Die 18-Jährige hat das allererste Pflichtspieltor für die Salzburg-Frauen erzielt. Damit ist ihr ein Platz in den Geschichtsbüchern sicher.
Vina Crnoja: Traf im Cup einmal und auch beim Liga-Auftakt ebnete sie den Weg zum Sieg. Die Stürmerin könnte sich in den kommenden Wochen zur Goalgetterin Nummer eins der Salzburgerinnen entwickeln.
Sara Grabovac: Die Mittelfeldspielerin war von Anfang an beim Projekt Frauenfußball von Red Bull dabei. Trotz ihres jungen Alters von erst 16 Jahren zählt sie zum Stammpersonal. Eine große Karriere scheint für die Salzburgerin vorprogrammiert.
Alessia Pamminger: Fehlt zwar noch einige Wochen verletzt, dennoch ein Name, den man sich merken sollte. Wie bei Grabovac wird der SSM-Schülerin viel Talent nachgesagt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.