Bergrettung holte erschöpfte Kletterin aus Steig

„Der Wind ist sehr kalt und die Einsatzkräfte mussten aufpassen, dass die Kletterin nicht unterkühlt“, sagt Dientens Bürgermeister Klaus Portenkirchner. Gegen 16.20 Uhr konnte er Entwarnung geben: „Die Retter waren da mit der Frau, die selbst gehen kann, gerade in Richtung Nebelgrenze unterwegs.“