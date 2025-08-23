Nobelpreisträger-Treffen im Schloss Leopoldskron

Sie appellierte an die Wähler in etablierten Demokratien, ihr politisches System zu bewahren. „Es gibt viele Probleme in Demokratien, etwa die soziale Ungleichheit. Ich verstehe, wenn Menschen wütend werden. Aber während wir die Demokratie verbessern, müssen wir sie auch beschützen. Denn wir leben in keiner stabilen Welt. 80 Prozent der Menschheit leben in nicht- oder nur teilweise freien Gesellschaften. Eine Komfortzone können wir uns nicht leisten“, sagte die Nobelpreisträgerin zur „Krone“.