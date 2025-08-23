Austria Salzburg feiert zweiten Sieg in Folge

Austria Salzburg nutzte den Schwung aus der Vorwoche. Der Aufsteiger gewann am Samstagabend beim FAC mit 2:1. Das Tor zum Sieg erzielte ausgerechnet der Spieler, der neben dem Stadion der Wiener noch eine Wohnung hat.
Rund 1000 Fans der Salzburger Austria waren am Samstagabend in den 21. Wiener Gemeindebezirk gekommen, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Die Aufgabe war mit dem bis dahin ungeschlagenen FAC aber groß. Das war gleich von Beginn an zu spüren. Die Violetten hätten sich nach guten Chancen der Hausherren nicht wundern dürfen, wenn zumindest ein Gegentreffer gefallen wäre. Problem der Hauptstädter? Deren Bälle landeten näher an der angrenzenden Straße als gefährlich in der Nähe des Tors.
Nach der Pause fiel der verdiente Führungstreffer. Evan Eghosa Aisowieren traf in Minute 53 nach einer Ecke. Austrias Tormann Simon Nesler-Täubl hatte dabei keinen guten Eindruck gemacht. Das Gegentor war aber so etwas wie der Weckruf für den Aufsteiger aus der Mozartstadt.
Entscheidung per Elfer
Durch eine Koproduktion zweier Neuzugänge fiel der Ausgleich. Paul Lipczinski bewies Übersicht und bediente Daniel Bares im Sechzehner ideal – 1:1 (77.). Danach war die Austria dem Sieg deutlich näher. Der Treffer zum zweiten Erfolg in Serie fiel dann per Elfmeter. Denizcan Cosgun nahte Gegenspieler Anthony Schmid mit einem Gurkerl, wurde dann aber von diesem gelegt. Tolga Günes vollendete vom Punkt ideal zum 2:1 (90.)!
Kurios: Der 28-Jährige spielte bis Ende Juni 2024 noch für den FAC, war darauf vereinslos. Immer noch hat er eine Wohnung, die gleich neben dem Stadion liegt. Für seinen Verein war es bereits der zweite Sieg in Folge in der 2. Liga. Mit dem Dreier klettert die Austria in der Tabelle vorerst auf den achten Platz.
