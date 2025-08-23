Austria Salzburg feiert zweiten Sieg in Folge

Rund 1000 Fans der Salzburger Austria waren am Samstagabend in den 21. Wiener Gemeindebezirk gekommen, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Die Aufgabe war mit dem bis dahin ungeschlagenen FAC aber groß. Das war gleich von Beginn an zu spüren. Die Violetten hätten sich nach guten Chancen der Hausherren nicht wundern dürfen, wenn zumindest ein Gegentreffer gefallen wäre. Problem der Hauptstädter? Deren Bälle landeten näher an der angrenzenden Straße als gefährlich in der Nähe des Tors.