Flämmarbeiten setzten Hausfassade in Brand

Gegen 13 Uhr brach in Hopfgarten beim im Bau befindlichen Einfamilienhaus der Brand aus - vermutlich durch am Vormittag durchgeführte Flämmarbeiten. Durch den Einsatz der Feuerwehr Niederau wurde ein Großteil der Fassade für die Brandbekämpfung entfernt und in weiterer Folge konnte der Brand gelöscht werden.