Polizei ermittelt nach Vandalenakten im Pitztal

Zwischen 10. und 17. Dezember hielten sich in den Abendstunden laut Augenzeugen mehrere unbekannte Jugendliche im Alter von etwa 14 bis 16 Jahren im Ortsgebiet von Arzl im Pitztal, Bereich Osterstein auf. In diesem Zeitraum wurde bei der Bushaltestellte Osterstein eine Plexiglasscheibe beschädigt sowie am Beginn des Diemersteiges eine Straßenlaterne aus der Verankerung gerissen und eine weitere Straßenlaterne beschädigt.