Start-up-Zentrum ist doppelter Gewinn für Umwelt

Die Gebäude werden für eine Nachnutzung als Start-up-Zentrum adaptiert, was laut Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger sowie Bürgermeister Peter Eisenschenk doppelt sinnvoll ist. Das Areal in Landesbesitz liegt in der Nähe des Tullner Technopols, wo ohnehin der Bedarf an Forschungseinrichtungen besteht. Mit der Revitalisierung würde man keinen zusätzlichen Boden versiegeln, wird betont. Und auch den Mietern will man ökologisch auf die Finger schauen: „Räumlichkeiten werden an emmissionsarme Forschungsbetriebe und Start-ups vergeben“, heißt es. Also Firmen, die kaum Lärm oder zusätzlichen Verkehr verursachen.