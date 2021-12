Update für Generation 8: Schöne neue VW-Golf-Welt

So sollen nun schon beim Start des Systems Sprachbedienung und Navigation erheblich schneller als bisher hochfahren und verfügbar sein. Das gilt ebenso für den Umgang mit der Navi-Karte und für das Scrollen in Listen. Grundsätzlich kommt die neue Software mit weniger Systemschnittstellen als bisher aus. Das macht es leichter, Online-Funktionen wie Nachrichten oder Wetterbericht künftig zusätzlich zu integrieren. Viele Funktionen können auch Over the Air übertragen werden, sodass auch die Bestandsmodelle ohne Werksattbesuch in den Genuss von künftigen Neuerungen kommen.