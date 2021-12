Storno-Welle im Tourismus ebbt weiter nicht ab

Ganze vier Wochen hatten Salzburgs Hoteliers und Beherberger großteils Lockdown-bedingt geschlossen. Heute öffnen viele der Häuser in Stadt und Land wieder ihre Pforten. Allerdings unter ungewissen Vorzeichen, wie auch die St. Johanner Brückenwirtin Petra Nocker-Schwarzenbacher berichtet: „Wir haben nach wie vor Stornierungen, die Omikron-Berichterstattung verunsichert die Leute im In- und Ausland zunehmend.“ Zwar trudeln seit der Verkündung des Lockdown-Endes wieder Anfragen ein. Aber: „Die Stornos haben nicht so aufgehört, wie wir uns das gewünscht hätten“, so die Pongauerin.