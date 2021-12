Jugend-Olympiasiegerin schlug gleich doppelt zu

Auch im zweiten Rennen war Salzgeber, die sich im Jänner 2020 bei den Olympischen Jugendspielen in der Schweiz Kombi-Gold gesichert hatte, nicht zu stoppen und siegte mit zwölf Hundertstel Vorsprung auf die Kärntnerin Carmen Spielberger. Rang drei holte sich mit der Schoppernauerin Lea Lipburger (+0,22) eine andere Vorarlbergerin. Am Donnerstag wartet in St. Lambrecht noch ein Riesentorlauf auf die Läuferinnen.