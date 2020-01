GOLD!!! Salzgeber gewinnt Olympia-Kombi

Was für eine Sternstunde für die 17-jährige Vorarlbergerin Amanda Salzgeber! Nachdem sie am Freitag im Super-G Gold um 0,13 Sekunden, eine Medaille gar nur um vier Hundertstelsekunden verpasst hatte, sicherte sich die Tochter von Anita Wachter und Rainer Salzgeber am Samstag bei den Olympischen Jugendspielen in der Schweiz die Goldmedaille in der Kombination.