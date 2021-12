Over-the-Air-Updates: Das Auto wird zum Smartphone

Eine andere Art von Stolperfalle ist bei E-Auto-Bauer Polestar zu sehen. Die Volvo-Tochter bietet ihren Kunden seit Kurzem ein Motorleistungs-Upgrade an: Per Mobilfunk lässt sich eine neue Software aufspielen, die aus dem E-Antrieb 50 kW/68 PS extra herausholt. Kostenpunkt: 1000 Euro. Was Kunden erst im Kleingedruckten sehen: Durch die Mehrleistung verfällt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Wer es weiter nutzen will, muss eine Einzelabnahme bei der Landesprüfstelle/MA46 durchführen lassen. Auch die Versicherung muss informiert werden. Keine attraktiven Aussichten für ein paar PS mehr. Das Angebot dürfte sich vor allem an Kunden in anderen, weniger stark regulierten Märkten richten.