Kein Volk von Terroristen

5,5 Millionen Palästinenser leben im Westjordanland und in Gaza unter israelischer Oberhoheit ohne staatsbürgerliche Rechte. Daran sind sie nach verlorenen Nahostkriegen 1948 und 1967 zwar selbst schuld, aber die Folge ist, dass sie nicht auf Augenhöhe behandelt werden. Ihre Heimat im Westjordanland und vielleicht auch bald im Gazastreifen ist durch aggressive jüdische Siedler in Gefahr. Israel hat entlang der inneren Grenze einen „Anti-Terror-Schutzwall“ errichtet. Das ist die Behandlung eines Krankheitsmerkmals, aber nicht der Krankheit selbst, und das steckt hinter der Idee einer Zweistaatenlösung.