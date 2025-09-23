Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Out bei Bayern-Sieg

Knieverletzung! Zadrazil droht eine lange Pause

Fußball International
23.09.2025 20:22
Sarah Zadrazil
Sarah Zadrazil(Bild: GEPA)

Sarah Zadrazil hat sich am Dienstag eine Verletzung im linken Knie zugezogen. Die Mittelfeldspielerin konnte im Liga-Schlager ihres FC Bayern gegen den SC Freiburg schon in der Anfangsphase nur mit Unterstützung und humpelnd den Platz verlassen.

0 Kommentare

Untersuchungen am Mittwoch sollen Klarheit bringen, wie lange die 32-Jährige ausfallen wird. Eine schwere Verletzung wäre auch für das ÖFB-Team, das Ende Oktober im Nations-League-Play-off auf Tschechien trifft, ein Tiefschlag.

  Zadrazil wurde schon in der 12. Minute ausgetauscht, nachdem sie zuvor mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Platz gelegen war. Kurz danach traf Vanessa Gilles zum 1:0 (16.). Lena Oberdorf (63.), Lea Schüller (80.) und Klara Bühl (90.) machten alles klar und fixierten den achten Ligaheimsieg gegen Freiburg in Folge. Katharina Naschenweng saß nur auf der Bank, Barbara Dunst ist noch immer in der Reha nach ihrem Kreuzbandriss.

Sarah Zadrazil
Sarah Zadrazil(Bild: GEPA pictures)

Die Münchnerinnen, die zuletzt nur 0:0 gegen Carl Zeiss Jena gespielt hatten, stießen die Freiburgerinnen von der Tabellenspitze und hängten sie um drei Punkte ab. Bei den Verliererinnen stand Nicole Ojukwu, die zuletzt beim 6:2 gegen den HSV ihren ersten Saisontreffer erzielt hatte, in der Startelf. In der 61. Minute kam für sie ihre ÖFB-Kollegin Lisa Kolb in die Partie.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
169.546 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
146.929 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.422 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
1978 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1805 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1600 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Fußball International
Out bei Bayern-Sieg
Knieverletzung! Zadrazil droht eine lange Pause
Hier im Ticker
Levante gegen Real Madrid ab 21.30 Uhr LIVE
Krone Plus Logo
Herzog vor Europacup
Auch ohne Königsklasse Freude über Fußball-Feste
Krone Plus Logo
Sensation Kap Verde
Teixeira und sein Traum von der WM in Amerika
„Alkohol, Gewalt etc.“
„Uli Hoeneß wollte die Kontonummer meiner Mutter“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf