Knieverletzung! Zadrazil droht eine lange Pause

Die Münchnerinnen, die zuletzt nur 0:0 gegen Carl Zeiss Jena gespielt hatten, stießen die Freiburgerinnen von der Tabellenspitze und hängten sie um drei Punkte ab. Bei den Verliererinnen stand Nicole Ojukwu, die zuletzt beim 6:2 gegen den HSV ihren ersten Saisontreffer erzielt hatte, in der Startelf. In der 61. Minute kam für sie ihre ÖFB-Kollegin Lisa Kolb in die Partie.