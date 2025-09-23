Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Trotz Vorwürfen

Bauträger steht weiter hinter angezähltem Chef

Salzburg
23.09.2025 19:00
Die Gswb – Gemeinnützige Salzburger Wohnbaugesellschaft – ist nicht nur Bauträger, sondern ...
Die Gswb – Gemeinnützige Salzburger Wohnbaugesellschaft – ist nicht nur Bauträger, sondern verwaltet auch mehr als 25.000 Wohnungen im Bundesland. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Probleme mit Schimmel, Wasserschäden und ungepflegten Wohnanlagen.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Die Anschuldigungen gegen den Salzburger Gswb-Chef Ferdinand Hochleitner werden in den nächsten Wochen unabhängig geprüft. Derweilen stellt sich der Aufsichtsrat vorerst noch hinter den Geschäftsführer. Mehrere Mitarbeiter kritisierten das Verhalten und Entscheidungen des Chefs in einem anonymen Schreiben.

0 Kommentare

Kurz und knapp äußerte sich die Gemeinnützige Salzburger Wohnbaugesellschaft (Gswb) zu den von der „Krone“ am Montag ans Tageslicht gebrachten Vorwürfe gegen Gsbw-Chef Ferdinand Hochleitner: Der Aufsichtsrat hat sich nach eigenen Angaben in seiner Sitzung am Dienstag intensiv mit dem Thema befasst.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Maximilian Kronberger
Maximilian Kronberger
Porträt von Felix Roittner
Felix Roittner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen unterstreicht: „Wir schließen keine Option aus, ...
Drohnensichtungen
Premier: „Bisher schwerster Anschlag“ auf Dänemark
Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
169.546 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
146.929 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.422 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
1978 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1805 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1600 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf