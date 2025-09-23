Bauträger steht weiter hinter angezähltem Chef

Die Gswb – Gemeinnützige Salzburger Wohnbaugesellschaft – ist nicht nur Bauträger, sondern verwaltet auch mehr als 25.000 Wohnungen im Bundesland. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Probleme mit Schimmel, Wasserschäden und ungepflegten Wohnanlagen. (Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)