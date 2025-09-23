Bauträger steht weiter hinter angezähltem Chef

Polizei widerspricht Auinger zu Stadtfest-Kosten
Keine neuen Auflagen
Die Anschuldigungen gegen den Salzburger Gswb-Chef Ferdinand Hochleitner werden in den nächsten Wochen unabhängig geprüft. Derweilen stellt sich der Aufsichtsrat vorerst noch hinter den Geschäftsführer. Mehrere Mitarbeiter kritisierten das Verhalten und Entscheidungen des Chefs in einem anonymen Schreiben.
Kurz und knapp äußerte sich die Gemeinnützige Salzburger Wohnbaugesellschaft (Gswb) zu den von der „Krone“ am Montag ans Tageslicht gebrachten Vorwürfe gegen Gsbw-Chef Ferdinand Hochleitner: Der Aufsichtsrat hat sich nach eigenen Angaben in seiner Sitzung am Dienstag intensiv mit dem Thema befasst.
