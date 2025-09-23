Vorteilswelt
ICE Hockey League

Graz gewinnt Nachtragsspiel gegen Fehervar

Eishockey
23.09.2025 21:27
Klarer Heimsieg für die Graz 99ers.
Klarer Heimsieg für die Graz 99ers.(Bild: GEPA)

Die Graz99ers haben im dritten Saisonspiel der ICE Hockey League ihren zweiten Sieg gefeiert.

0 Kommentare

Die Steirer setzten sich am Dienstag in einer Nachtragspartie im Merkur Eisstadion vor Heimpublikum gegen Fehervar mit 9:4 (2:1,5:2,2:1) durch und sprangen in der Tabelle vom achten auf den dritten Rang. Nur vier Punkte fehlen auf das Topduo Olimpija Ljubljana und Red Bull Salzburg, das jeweils eine Partie mehr ausgetragen hat.

(Bild: GEPA)

Marcus Vela startete den Trefferreigen schon nach 31 Sekunden. Danach traf in Drittel eins aufseiten der Gastgeber nur noch Korbinian Holzer (12.), mit einem 2:1 ging es in die Kabine. Nach Wiederbeginn waren wieder genau 31 Sekunden gespielt, als Paul Huber traf. Der fixierte in der Folge noch einen Doppelpack (29.), auch Nicholas Bailen trug sich doppelt (23., 38.) in die Schützenliste ein.

(Bild: GEPA)

Einen Eintrag dort gab es auch noch für Kevin Roy (28.), Lukas Kainz (43.) und Chris Collins (59.). Die Grazer hatten vergangene Saison nie gegen Fehervar gewonnen, nun glückte das Unterfangen gleich im ersten Anlauf.

krone Sport
krone Sport
