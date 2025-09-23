Graz gewinnt Nachtragsspiel gegen Fehervar

Marcus Vela startete den Trefferreigen schon nach 31 Sekunden. Danach traf in Drittel eins aufseiten der Gastgeber nur noch Korbinian Holzer (12.), mit einem 2:1 ging es in die Kabine. Nach Wiederbeginn waren wieder genau 31 Sekunden gespielt, als Paul Huber traf. Der fixierte in der Folge noch einen Doppelpack (29.), auch Nicholas Bailen trug sich doppelt (23., 38.) in die Schützenliste ein.