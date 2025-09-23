Vorteilswelt
Kehrtwende überrascht

Trump: Ukraine kann ihr Gebiet zurückerobern

Außenpolitik
23.09.2025 22:01
Ein ukrainischer Soldat an der Front des von Russland besetzten Gebietes in Donesk
Ein ukrainischer Soldat an der Front des von Russland besetzten Gebietes in Donesk(Bild: AFP/SERGEY VOLSKIY)

US-Präsident Donald Trump hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Ukraine mit Unterstützung der EU und der NATO ihr von Russland besetztes Gebiet vollständig zurückerobern kann. „Mit Zeit, Geduld und der finanziellen Unterstützung Europas und insbesondere der NATO sind die Grenzen von vor Kriegsbeginn durchaus eine Option.“

Damit vollzieht er eine Kehrtwende, nachdem er bisher erklärt hatte, dass sowohl Kiew als auch Moskau für ein Ende des Krieges Gebiete abtreten müssten.

  Trump kritisierte auf seiner Plattform Truth Social die russische Kriegsführung außerdem als „ziellos“. „Putin und Russland stecken in GROSSEN wirtschaftlichen Schwierigkeiten, und jetzt ist die Zeit für die Ukraine gekommen, zu handeln“, postete er weiter. Die USA würden weiterhin Waffen an die NATO liefern, „damit die NATO nach Belieben darüber verfügen kann“.

Abschuss bei Luftraumverletzung
Zuvor hatte Trump einen Abschuss russischer Flugzeuge, wenn diese unrechtmäßig in den Luftraum von NATO-Staaten eindringen sollten, befürwortet. Auf die Frage einer Journalistin, ob er der Ansicht sei, dass NATO-Staaten russische Flugzeuge bei Verletzung ihres Luftraumes abschießen sollten, sagte er bei einem Meeting mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Rande der UNO-Vollversammlung in New York: „Ja, das bin ich.“

Lesen Sie auch:
Ein russisches Kampfflugzeug
Treffen mit Selenskyj
Trump befürwortet Abschuss russischer Flugzeuge
23.09.2025
„Fährt zur Hölle“
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
23.09.2025

Mehrere europäische NATO-Staaten hatten in den vergangenen Tagen das Eindringen russischer Militärflugzeuge und Drohnen in ihren Luftraum gemeldet. Die NATO warnte Russland am Dienstag unter Androhung von Gewalt vor weiteren Luftraumverletzungen. „Für Russland sollte es keinen Zweifel geben: Die NATO und ihre Verbündeten werden im Einklang mit dem Völkerrecht alle notwendigen militärischen und nichtmilitärischen Mittel einsetzen, um sich zu verteidigen und alle Bedrohungen aus allen Richtungen abzuwehren“, hieß es in einer nach Beratungen in Brüssel veröffentlichten Erklärung aller 32 Bündnisstaaten.

