Top-Klub interessiert

Enthüllt: Kane könnte Bayern schon bald verlassen

Fußball International
23.09.2025 21:04
Harry Kane
Harry Kane(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)

Harry Kane hat bei den Bayern voll eingeschlagen, könnte schon am Freitag gegen Bremen einen Europa-Rekord aufstellen – und doch scheint die Zukunft des 32-jährigen Engländers in München ungewiss! Grund: Kane hat in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel festgeschrieben und ausgerechnet sein Ex-Klub Tottenham zeigt Interesse.

0 Kommentare

Wie die deutsche „Bild“-Zeitung berichtet, darf Kane die Bayern bereits nach dieser Saison für eine festgeschriebene Ablöse von 65 Millionen Euro verlassen, wenn er den Wechsel in diesem im Winter ankündigt. 

(Bild: AP/Hassan Ammar)

Bitter für die Bayern: Laut dem „Telegraph“ zeigt nun ausgerechnet Tottenham Interesse. Klubboss Daniel Levy, mit dem Kane nicht gut ausgekommen sein soll, hat sich verabschiedet. Dafür ist nun die befreundete Familie Lewis am Ruder – und die will den Torjäger offenbar unbedingt heimholen! Da könnte nun das 2023 vereinbarte Vorkaufsrecht der „Spurs“ richtig nützlich sein ...

Lesen Sie auch:
Harry Kane
Schon am Freitag
Europa-Rekord? Harry Kane jagt zwei Sturm-Giganten
22.09.2025

Zwei Tor-Rekorde warten
Was noch für die Rückholaktion spricht: Kane könnte auch in der Premier League auf die Jagd nach dem Tor-Rekord gehen. Schließlich fehlen ihm mit 213 Treffer nur noch 47 auf die Bestmarke von Alan Shearer. Am Freitag will er aber erst einmal seinen 100 Treffer im 103 Bayern-Spiel erzielen – damit würde er sowohl Cristiano Ronaldo während seiner Zeit bei Real Madrid, als auch Erling Haaland bei Manchester City übertrumpfen, die für den Hunderter jeweils 105 Spiele benötigten. 

