Enthüllt: Kane könnte Bayern schon bald verlassen

Harry Kane hat bei den Bayern voll eingeschlagen, könnte schon am Freitag gegen Bremen einen Europa-Rekord aufstellen – und doch scheint die Zukunft des 32-jährigen Engländers in München ungewiss! Grund: Kane hat in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel festgeschrieben und ausgerechnet sein Ex-Klub Tottenham zeigt Interesse.
Wie die deutsche „Bild“-Zeitung berichtet, darf Kane die Bayern bereits nach dieser Saison für eine festgeschriebene Ablöse von 65 Millionen Euro verlassen, wenn er den Wechsel in diesem im Winter ankündigt.
Bitter für die Bayern: Laut dem „Telegraph“ zeigt nun ausgerechnet Tottenham Interesse. Klubboss Daniel Levy, mit dem Kane nicht gut ausgekommen sein soll, hat sich verabschiedet. Dafür ist nun die befreundete Familie Lewis am Ruder – und die will den Torjäger offenbar unbedingt heimholen! Da könnte nun das 2023 vereinbarte Vorkaufsrecht der „Spurs“ richtig nützlich sein ...
Zwei Tor-Rekorde warten
Was noch für die Rückholaktion spricht: Kane könnte auch in der Premier League auf die Jagd nach dem Tor-Rekord gehen. Schließlich fehlen ihm mit 213 Treffer nur noch 47 auf die Bestmarke von Alan Shearer. Am Freitag will er aber erst einmal seinen 100 Treffer im 103 Bayern-Spiel erzielen – damit würde er sowohl Cristiano Ronaldo während seiner Zeit bei Real Madrid, als auch Erling Haaland bei Manchester City übertrumpfen, die für den Hunderter jeweils 105 Spiele benötigten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.