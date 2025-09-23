Enthüllt: Kane könnte Bayern schon bald verlassen

Zwei Tor-Rekorde warten

Was noch für die Rückholaktion spricht: Kane könnte auch in der Premier League auf die Jagd nach dem Tor-Rekord gehen. Schließlich fehlen ihm mit 213 Treffer nur noch 47 auf die Bestmarke von Alan Shearer. Am Freitag will er aber erst einmal seinen 100 Treffer im 103 Bayern-Spiel erzielen – damit würde er sowohl Cristiano Ronaldo während seiner Zeit bei Real Madrid, als auch Erling Haaland bei Manchester City übertrumpfen, die für den Hunderter jeweils 105 Spiele benötigten.