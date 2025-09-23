Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sarkozy-Prozess

Hauptbelastungszeuge stirbt kurz vor Urteil

Ausland
23.09.2025 22:07
Dem früheren französischen Präsidenten werden illegale Wahlkampffinanzierung, Veruntreuung ...
Dem früheren französischen Präsidenten werden illegale Wahlkampffinanzierung, Veruntreuung öffentlicher Gelder und Bestechlichkeit vorgeworfen.(Bild: AFP/STEPHANE DE SAKUTIN)

Zwei Tage vor dem Urteil gegen Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy in der Libyen-Affäre ist ein Hauptbelastungszeuge der Anklage, der Geschäftsmann Ziad Takieddine, in Beirut gestorben.

0 Kommentare

Die Libyen-Affäre dreht sich um Hinweise, wonach für Sarkozys Präsidentschafts-Wahlkampf 2007 illegal Millionensummen vom Regime des damaligen libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi geflossen sein sollen. Der wegen des Vorwurfs der illegalen Wahlkampffinanzierung, Veruntreuung öffentlicher Gelder und Bestechlichkeit angeklagte Konservative, der von 2007 bis 2012 französischer Präsident war, hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Ziad Takieddine
Ziad Takieddine(Bild: AFP/MEHDI FEDOUACH)

Ziad Takieddine war unter anderem als Vermittler großer Rüstungsaufträge zwischen Frankreich und etwa Saudi-Arabien und Pakistan aktiv und geriet später wegen diverser Waffendeals und vermuteter Schmiergeldzahlungen ins Visier der Justiz. Über dessen Tod berichteten französische Medien unter Verweis auf seine Anwältin Elise Arfi, die mit der Familie des 75-Jährigen in Kontakt steht. Auswirkungen auf das Ende des Prozesses, in dem der Geschäftsmann mitangeklagt war, aber nicht vor Gericht erschien, dürfte sein Ableben nicht haben.

Lesen Sie auch:
Sarkozy war wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme zu drei Jahren Haft verurteilt ...
Beispiellose Strafe
Frankreichs Altpräsident Sarkozy bekommt Fußfessel
07.02.2025
Nach nur drei Monaten
Wegen des Alters: Sarkozy darf Fußfessel ablegen
15.05.2025

Koffer mit Millionen in Pariser Ministerium gebracht?
Die Anklage gegen Sarkozy und zwölf Mitangeklagte stützt sich unter anderem auf Angaben Takieddines. Der französisch-libanesische Geschäftsmann hatte erklärt, er habe Ende 2006 oder Anfang 2007 mehrere – vom libyschen Regime vorbereitete – Koffer mit mehreren Millionen Euro ins Pariser Innenministerium gebracht, das damals von Sarkozy geführt wurde. Takieddines Aussagen schwankten im Laufe der Ermittlungen mehrfach, er ergriff nach einer Verurteilung in einer anderen Angelegenheit die Flucht. Sarkozy drohen in dem Prozess bis zu zehn Jahre Haft und eine Geldbuße. Die Anklage forderte eine siebenjährige Haftstrafe.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf