Hauptbelastungszeuge stirbt kurz vor Urteil

Koffer mit Millionen in Pariser Ministerium gebracht?

Die Anklage gegen Sarkozy und zwölf Mitangeklagte stützt sich unter anderem auf Angaben Takieddines. Der französisch-libanesische Geschäftsmann hatte erklärt, er habe Ende 2006 oder Anfang 2007 mehrere – vom libyschen Regime vorbereitete – Koffer mit mehreren Millionen Euro ins Pariser Innenministerium gebracht, das damals von Sarkozy geführt wurde. Takieddines Aussagen schwankten im Laufe der Ermittlungen mehrfach, er ergriff nach einer Verurteilung in einer anderen Angelegenheit die Flucht. Sarkozy drohen in dem Prozess bis zu zehn Jahre Haft und eine Geldbuße. Die Anklage forderte eine siebenjährige Haftstrafe.