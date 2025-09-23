Mann (39) bei Almabtrieb lebensgefährlich verletzt

Mann schlug auf Straße auf

Das Duo begab sich in das steile Waldstück, wobei der Vater eine steile Straßenböschung hinaufkletterte, um das Vieh wieder zurückzutreiben, wie die Polizei mitteilt. „Das Rind rutschte auf einem Steinschutznetz aus, erfasste den 39-Jährigen und stürzte mit diesem ca. acht Meter ab“, berichtet die Polizei. Der Mann schlug dabei auf der Straße auf und wurde lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.