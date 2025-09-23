Mann (39) bei Almabtrieb lebensgefährlich verletzt

Beim Almabtrieb der Rinder eines Bauern in Zellberg von der Tiroler Söggenalm kam es zu einem schrecklichen Unfall. Dabei wurde ein 39-Jähriger lebensgefährlich verletzt, als er, von einem Rind in die Tiefe gerissen, acht Meter abstürzte.
Furchtbarer Unfall bei einem Almabtrieb! Am Sonntag wurden die Rinder eines Bauern in Zellberg von der Söggenalm auf der Zillertaler Höhenstraße talwärts getrieben. Ein Rind büxte dabei aus und lief bergwärts in den oberhalb befindlichen Wald. Ein 39-Jähriger und sein Sohn (15), die sich freiwillig als Viehtreiber beteiligt hatten, sind dem entlaufenen Tier hinterher geeilt.
Mann schlug auf Straße auf
Das Duo begab sich in das steile Waldstück, wobei der Vater eine steile Straßenböschung hinaufkletterte, um das Vieh wieder zurückzutreiben, wie die Polizei mitteilt. „Das Rind rutschte auf einem Steinschutznetz aus, erfasste den 39-Jährigen und stürzte mit diesem ca. acht Meter ab“, berichtet die Polizei. Der Mann schlug dabei auf der Straße auf und wurde lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.
