Trafikant rettete verlorenes Geburtstagsgeld

Glück im Unglück für den 73-jährigen Gratulanten, denn in der Karte für das sechsjährige Enkerl steckte nach dem Malheur am Montag kein einziger Schein mehr. Doch Nikolaus Tecka und sein Team fanden glücklicherweise einen Großteil des Geldes und starteten umgehend einen Aufruf über die – in diesem Fall ausnahmsweise doch hilfreichen – sozialen Medien.