Brand in Sieggraben: Welle der Hilfsbereitschaft

Kleiner Hoffnungsschimmer für eine Mutter und ihre beiden Söhne in Sieggraben. Nachdem, wie berichtet, der Vater der Buben das Wohnhaus in Brand gesteckt hat und alles ein Raub der Flammen geworden war, stand die Gemeindebedienstete vor dem Nichts. Eine Spendenaktion der Volkshilfe lindert die größte Not.