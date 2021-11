Nach Brand in Sieggraben: Spendenaufruf für Mutter

Blass, zitternd und den Tränen nahe steht die zweifache Mutter vor dem einst so schmucken Einfamilienhaus in Sieggraben. Genau eine Woche ist es her, dass ihr Ehemann, von dem sich die Frau trennen wollte, das gemeinsame Haus zündete. Wie berichtet, legte der mutmaßliche Täter gleich an mehreren Stellen Feuer und flüchtete nach der Tat.