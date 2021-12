Neues Institut soll Position der JKU stärken

Am 1. Oktober 2023 soll die neue Technische Universität (TU) in OÖ in Betrieb gehen. Der Standort ist noch immer nicht festgelegt. Mit einem neuen Institut, in dem alle Studienrichtungen zusammenwirken, wirbt die JKU für eine TU am Uni-Campus. Das neue Institut wird durch das gut verhandelte Dreijahresbudget ermöglicht.