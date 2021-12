Einkommensschwache Haushalte erhalten 150 Euro

Mit einer Einmalzahlung von 150 Euro will die Bundesregierung einkommensschwachen Haushalten nun unter die Arme greifen. Wie die Klubobleute August Wöginger (ÖVP) und Sigrid Maurer (Grüne) am Mittwoch mitteilten, will man so Bedürftigen angesichts der allgemeinen Teuerung aufgrund der gestiegenen Inflation helfen. Unter anderem sollen Arbeitslose, Pensionisten und Studierende zum Zug kommen.