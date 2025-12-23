Vorteilswelt
Verletzungspech

Diagnose da! ÖFB-Ass des FC Bayern fällt lange aus

Frauenfußball
23.12.2025 18:05
Katharina Naschenweng
Katharina Naschenweng(Bild: GEPA pictures)

Die österreichische Fußball-Nationalspielerin Katharina Naschenweng hat sich am linken Fuß eine Außenband-Teilruptur zugezogen und muss somit mehrere Wochen pausieren.

0 Kommentare

Das gab ihr Klub Bayern München am Dienstag bekannt. Die Verletzung hatte die 28-Jährige am Montag beim 3:0-Auswärtssieg der Bayern in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen erlitten.

Sarah Zadrazil und Katharina Naschenweng
Sarah Zadrazil und Katharina Naschenweng(Bild: FC Bayern München)

Bitter: Erst im Sommer war Naschenweng von ihrem zweiten Kreuzbandriss genesen.

Zahlreiche ÖFB-Damen aktuell verletzt
Sarah Zadrazil ist seit Ende September aufgrund eines Kreuzbandrisses außer Gefecht. Von dieser Blessur müssen sich aktuell mit Manuela Zinsberger (Arsenal), Marie-Therese Höbinger (Liverpool) und Lilli Purtscheller (Essen) weitere ÖFB-Teamstützen erholen.

