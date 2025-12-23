Diagnose da! ÖFB-Ass des FC Bayern fällt lange aus

Ex-Weltmeister Wright scheitert an Debütanten
Sensation bei Darts-WM
Die österreichische Fußball-Nationalspielerin Katharina Naschenweng hat sich am linken Fuß eine Außenband-Teilruptur zugezogen und muss somit mehrere Wochen pausieren.
Das gab ihr Klub Bayern München am Dienstag bekannt. Die Verletzung hatte die 28-Jährige am Montag beim 3:0-Auswärtssieg der Bayern in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen erlitten.
Bitter: Erst im Sommer war Naschenweng von ihrem zweiten Kreuzbandriss genesen.
Zahlreiche ÖFB-Damen aktuell verletzt
Sarah Zadrazil ist seit Ende September aufgrund eines Kreuzbandrisses außer Gefecht. Von dieser Blessur müssen sich aktuell mit Manuela Zinsberger (Arsenal), Marie-Therese Höbinger (Liverpool) und Lilli Purtscheller (Essen) weitere ÖFB-Teamstützen erholen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.