Darum kann Spielberg Ben Affleck nicht ausstehen!

„Mit allen, nur nicht mit ihm!“

Als Binder daraufhin fragte, „Wieso erzählst du mir das?“, antwortete Spielberg: „Ich mag es einfach nicht, mit ihm zu arbeiten. Mit allen, nur nicht mit ihm. Er ist ein kalter Typ.“ Als Affleck davon erfuhr, habe er Binder direkt angerufen: „Er fragte, will Steven nicht, dass ich im Film bin, weil ich seinen Sohn in den Pool geworfen habe? Ich versuchte auszuweichen, doch Ben meinte ‘Ich weiß, dass es so ist!‘“Binder entschied sich dennoch für Affleck als Hauptdarsteller und Spielberg sprang am nächsten Tag ab.