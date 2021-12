SP & VP wollen Covid-Demos vor Spitälern verbieten

Eine mehr als gescheite, eine sogar längst überfällige Initiative setzen SPÖ und ÖVP in der Sitzung des Landtages am Donnerstag. Die beiden Parteien werden einen Dringlichkeitsantrag einbringen, der sich an die Bundesregierung richtet und zum Ziel hat, unsere kritische Infrastruktur vor sogenannten Demonstranten zu schützen.