Noch am Spielplan: vier Premieren im alten Jahr

Die erste Premiere nach dem Lockdown am Landestheater Linz katapultiert uns zurück in die 1930er-Jahre. Schauspiel-Chef Stephan Suschke inszeniert „Mephisto“, einen brisanten Roman von Klaus Mann. Die Inszenierung, die am Samstag Premiere feiern wird, will die Tauglichkeit des Stoffs im Heute überprüfen.