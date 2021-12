Grünes Gemüse für den Durchblick

Auch die Augen benötigen eine ausgewogene Zufuhr an Nährstoffen, um gesund zu bleiben. „Durch eine effiziente Versorgung kann etwa das Risiko einer AMD (Makuladegeneration, zerstört die zentrale Sehkraft) verringert werden“, erläutert die Wiener Ernährungswissenschafterin Dr. Claudia Nichterl. „Man sollte zu Nahrung mit hohem Gehalt an bestimmten Pflanzenstoffen wie Zeaxanthin, Lutein, aber auch zu Vitamin C, E und Zink greifen.“ Sie rät daher zum Verzehr von dunkelgrünem Blattgemüse, besonders Spinat und Grünkohl, aber auch Brokkoli, Blattsalat oder Erbsen.