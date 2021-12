Österreich: Auf 10.000 Arbeiter kommen 205 Roboter

Deutschland hat im vergangenen Jahr seine Spitzenposition als am stärksten automatisierte Volkswirtschaft in Europa verteidigt. Die Zahl der Industrie-Roboter pro 10.000 Beschäftigten stieg auf den Rekordwert von 371 Einheiten, wie die International Federation of Robotics (IFR) mitteilte. Auf Platz zwei rangierte Schweden mit 289 Einheiten. In Österreich waren laut dem Bericht 205 Einheiten pro 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz.