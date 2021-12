Wer ist schuld an Finanznot der Kinder-Reha kokon?

35-prozentige Minderheitsbeteiligung

Die Gesundheitsholding des Landes hält die 35-prozentige Minderheitsbeteiligung an der Kinder-Reha GmbH, Mehrheitseigentümer ist jetzt eine private Investorengruppe. Wegen der sich rapide verschlechternden Finanzsituation stand am Montag in der Landesholding ein Nachschuss von etwas mehr als 565.000 € zum Beschluss an. Nächstes Jahr könnte schon das Dreifache nötig werden, wenn es mit dem Dachverband der Sozialversicherungsträger zu keiner Einigung über kostendeckende Tagsätze für die oft komplexen Behandlungen kommt.