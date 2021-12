Mann in Opferrolle bedrohte seine Eltern mit Tod

„Man spielt mit mir“

Im Februar, Juli und September soll er seine Eltern in Wilhelmsburg mit mehreren Faustschlägen gegen Kopf und Gesicht sowie Tritten verletzt haben. Außerdem drohte er ihnen, mit einem Messer bewaffnet, mit dem Umbringen. „Das sind gar nicht meine Eltern. Ich wurde als Kind vertauscht“, so der 41-Jährige. Als aufbrausend und unkontrolliert bezeichnet ihn auch der Sachverständige in seinem psychologischen Gutachten und diagnostiziert eine Persönlichkeitsstörung. Dennoch sei er zurechnungsfähig gewesen. Laut und gestikulierend zeigt sich der Angeklagte auch vor Gericht: „Das sind alles Lügner. Man spielt hier mit mir!“