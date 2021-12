BFI-Programm für Pflege legt Fokus auf Migranten

Das Interesse, in den Pflegebereich zu gehen, ist bei vielen Migranten durchaus vorhanden, so die Bilanz des BFIs Burgenland. Oftmals scheitert es jedoch an sprachlichen Hürden oder digitalen Kompetenzen. „Manche trauen sich im Kurs nicht zu sprechen oder müssen Begriffe oft nachschlagen“, berichtet Martina Meister, BFI-Bildungsmanagerin von Gesundheit und Pflege.